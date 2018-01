Le PMI del Veneto puntano sempre più sulla digitalizzazione, a Verona il 13% delle attivazioni di mysuite

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Mysuite è l’innovativa piattaforma all-inclusive che permette alle piccole e medie aziende, ma anche artigiani, commercianti, professionisti e partite IVA, di controllare e gestire il proprio business online. Un servizio digitale a 360 gradi lanciato da axélero, società attiva nel settore della digitalizzazione delle imprese, che consente alle Piccole e medie aziende di utilizzare quelle soluzioni e strategie di marketing che ad oggi sono appannaggio delle big company.

In tutta Italia, migliaia di aziende si stanno dotando di questo innovativo strumento, e il Veneto non è da meno con 23 piattaforme mysuite già rilasciate e operative. In particolare, hanno scelto l’innovazione digitale soprattutto le aziende venete che si occupano di edilizia (il 17,5% del totale), servizi di consulenza (17,39%) e industria manifatturiera (13,04%). Le aziende che hanno scelto la piattaforma mysuite per innovare il proprio business e adeguarsi al trend internazionale di digitalizzazione di tutte le attività imprenditoriali provengono da quasi tutto il territorio veneto. In particolare, Padova è la provincia che ha fatto registrare il maggior numero di adesioni, con il 35% delle attivazioni totali, a cui seguono le province di Venezia e Rovigo (entrambe il 17%), Vicenza e Verona (entrambe il 13%) e Treviso (4%). Queste piccole aziende che hanno digitalizzato il proprio business con la piattaforma mysuite, si sono rese in questo modo più competitive sul mercato, perché hanno sfruttato le potenzialità del web e dei Social Network per attrarre nuovi clienti e gestire al meglio quelli già fidelizzati. Le aziende venete che hanno scelto di acquistare questa piattaforma, infatti, hanno oggi l’opportunità di gestire tramite un unico dispositivo (disponibile anche in versione APP mobile) tutto il traffico di dati e richieste che si genera dal proprio sito web e dai propri canali social, oltre che avvalersi del supporto di Consulenti marketing dedicati che con sessioni di consulenza telefonica spiegano ai titolari dell’aziende come utilizzare il software di gestione contatti, definire campagne di marketing, analizzare insieme i risultati commerciali generati dalle campagne di marketing. Riccardo Temporin, titolare della birreria Beer Brothers di Rovigo (www.beerbrothers.it) è tra gli early adopter veneti di mysuite "La piattaforma mysuite è davvero facile da usare e mi consente di gestire in autonomia i contenuti del mio sito web: ho creato la mia rubrica contatti e pubblicato nuove schede prodotto per promuovere le mie birre artigianali, e tutto è risultato davvero molto facile”. “mysuite è la soluzione concreta ed accessibile all'esigenza molto sentita dagli imprenditori di creare o trasformare la presenza digitale e social in qualcosa di tangibile e profittevole che consenta di lavorare meglio e a lungo. mysuite è tutto in uno: crm, gestione contatti, comunicazione, analisi, agenda di lavoro... uno strumento per conquistare e riconquistare i clienti. Oltretutto, ora grazie anche all' app mysuite e' il canale di Personal marketing sempre con te”, commenta Romano Enrico, Team Manager Veneto, axélero.