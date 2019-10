Partito da Caprino il tour del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio

È partito oggi, 24 ottobre, da Caprino Veronese il Pid Tour. Nella sala comunale si è tenuto il primo dei cinque incontri organizzati dalla Camera di Commercio di Verona con il proprio Punto Impresa Digitale (Pid), in collaborazione con l'università di Verona. L'obiettivo è sensibilizzare le figure manageriali delle micro, piccole e medie imprese veronesi sull'importanza e sul potenziale impatto economico e strategico della trasformazione digitale.

Focus di questo primo appuntamento: il settore turistico. La digitalizzazione è infatti pervasiva nel settore dei viaggi e dell'ospitalità turistica. Grazie alla diffusione degli smartphone sempre più persone stanno usando le applicazioni mobili (app) per raccogliere informazioni e svolgere attività legate ai loro viaggi. Per questo motivo diventa importante per le aziende che vivono di turismo comprendere i fattori che spingono i viaggiatori ad usare estensivamente le app, prima durante e dopo la loro vacanza. Il seminario ha illustrato inoltre i meccanismi attraverso i quali si può incrementare la soddisfazione dei turisti tramite le tecnologie basate sulla geolocalizzazione.

«Il settore dei viaggi e del turismo - ha dichiarato Marta Ugolini dell'università di Verona - è uno di quelli maggiormente toccati dalla trasformazione digitale dei comportamenti di scelta e di prenotazione dei turisti. Aggiornarsi per gli operatori è una condizione di sopravvivenza».

Dopo l'incontro di oggi, la Camera di Commercio di Verona proseguirà il PID Tour a San Bonifacio, Legnago, San Pietro in Cariano e Villafranca, con tappe dedicate alle imprese all'insegna del marketing digitale. E attraverso questi appuntamenti sul territorio si vuole, inoltre, dare una panoramica dei programmi camerali a favore delle attività di trasformazione digitale.