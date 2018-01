Prende il via la partnership editoriale tra VeronaSera.it e Moovit

Cari lettori, da oggi potrete seguirci e leggere le notizie di VeronaSera.it anche su Moovit! Il Gruppo Editoriale Citynews, di cui VeronaSera.it fa parte, e Moovit, l’applicazione più utilizzata al mondo per il trasporto pubblico, hanno infatti dato il via, a partire da questo mese di gennaio, ad una partnership che prevede una collaborazione editoriale tra le due società.

La collaborazione permetterà a Citynews di essere l'unica piattaforma di news presente nel menu principale di Moovit. Le notizie di tutti i 45 quotidiani del nostro Gruppo Editoriale, e quindi anche quelle di VeronaSera.it, saranno inserite all'interno della App Moovit in base a criteri di vicinanza geografica con l’utente che la utilizza.

Tutti gli utenti Moovit della nostra città potranno dunque leggere in tempo reale, dalla App, le nostre notizie locali riguardanti sia la mobilità cittadina (scioperi, incidenti, cortei, manifestazioni e in generale qualsiasi evento abbia influenze dirette o indirette sul trasporto pubblico) che gli eventi tratti dalla sezione Cosa fare in Città di VeronaSera.it.

Inoltre, in occasione dell’avvicinarsi di scioperi del settore ferroviario o del trasporto pubblico locale, Moovit avviserà i propri utenti attraverso l’invio di notifiche, condividendo le ultime notizie pubblicate dalla nostra redazione, sulle fasce orarie a rischio e i servizi minimi garantiti.

La partnership con Moovit offrirà dei servizi utili anche ai nostri lettori. Grazie al Widget di Moovit che verrà inserito nei nostri articoli riguardanti gli eventi che si svolgono nella nostra città, sarà ancora più facile per i lettori ottenere informazioni precise ed attendibili su come raggiungere le varie locations degli eventi con i mezzi pubblici.

La collaborazione con Moovit è solo all’inizio e le idee sui progetti e le attività da fare insieme sono tante, prime fra tutte la realizzazione di sondaggi congiunti sul tema della mobilità urbana e la produzione di contenuti originali focalizzati su tematiche legate al concetto di Smart City.

Scarica la App Moovit gratuitamente!