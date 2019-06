Partner per l'efficienza energetica: installatori qualificati al centro della strategia Viessmann

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeronaSera

Lavorare in squadra per dividere i compiti e moltiplicare i successi, collaborare con i professionisti dell’efficienza energetica per raggiungere insieme gli obiettivi: è questa la strategia di Viessmann per assicurare al cliente, che è al centro della visione dell’azienda, la soluzione tecnica più adatta alle sue esigenze, un impianto efficiente realizzato a regola d’arte e un supporto competente nel tempo.

In questa visione, la figura dell’installatore termoidraulico è cruciale: da sempre l’idraulico è l’unico canale di vendita di Viessmann e la rete dei Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann, gli installatori qualificati Viessmann presenti su tutto il territorio italiano, offre supporto competente al cliente finale nella scelta di soluzioni altamente efficienti dal punto di vista energetico. Il progetto Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann punta alla crescita dell’azienda installatrice sia in termini di business che di competenze tecniche e commerciali. Sono numerosi gli incontri e i percorsi formativi proposti dall’azienda, tra cui i corsi promossi dall’Accademia Viessmann, che spaziano dal marketing alle tecniche di vendita, fino al Business Digitale.

Importanti occasioni di formazione professionale e commerciale, che mirano a fornire ai Partner i giusti strumenti per utilizzare al meglio i canali di Web Marketing e i social network e migliorare a 360 le proprie performance. L’attenzione di Viessmann ai propri Partner per l’Efficienza Energetica non si limita solo alla formazione, ma viene declinata anche in un supporto concreto nell’ambito dell’organizzazione di eventi e fiere locali e nell’offerta di diversi strumenti per incrementare il business dell’installatore. Congresso Nazionale dei Partner per l’Efficienza Energetica Viessmann: una giornata dedicata all’importanza del lavoro di squadra Si terrà il prossimo 6 giugno nella suggestiva cornice del Palazzo dalla Gran Guardia di Verona il Congresso Nazionale dei Partner per l'Efficienza Energetica Viessmann, giunto alla sua quinta edizione.

La scelta di una location così prestigiosa e nel cuore della città sede di Viessmann Italia, mira a sottolineare l'importanza della figura del Partner per l'Efficienza Energetica. Al centro dell’evento, la visione globale e futura dell’azienda: il Congresso costituisce infatti un’opportunità per Viessmann di presentare nuovi progetti, occasioni di business e novità di prodotto in anteprima esclusiva per i propri Partner. Diverse le tematiche che verranno trattate durante l’incontro: tra queste, il futuro dei sistemi integrati attraverso la convergenza termico-elettrica e le sfide in termini di e-mobility, con l’esposizione della nuova colonnina di ricarica per auto elettrica EVE MINI, abbinata per l’evento alla nuova eGolf. Un’occasione quindi per ribadire l’importanza di un percorso professionale condiviso e sinergico, che punti al benessere delle persone e delle generazioni future.