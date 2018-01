Il Pam "Verona IV Novembre" guarda al futuro e si rifà il look

Oggi, dopo un breve periodo di chiusura (dal 15 al 18 gennaio), il Pam in via IV novembre 6/A a Verona riapre al pubblico con una nuova veste, all’insegna della modernità e del design.

Il nuovo concept, già inaugurato presso il punto vendita di Milano Strigelli, è caratterizzato da materiali più caldi e accoglienti, da un layout semplice ed elegante, e da una nuova ridistribuzione degli scaffali. L’obiettivo è quello di accompagnare il Cliente attraverso un’esperienza di spesa ben definita, con spazi più ampi e indicazioni dei reparti ben evidenti.

Il nuovo Pam mantiene l’ampiezza del suo assortimento, adatto a soddisfare le esigenze di tutti i Clienti grazie a prodotti di qualità pensati sia per la spesa quotidiana che per chi cerca prodotti particolari da utilizzare in occasioni speciali. In prima linea si trova il fiore all’occhiello di Pam, ovvero i freschissimi: pesce, carne, prodotti caseari, frutta e verdura dei migliori fornitori, serviti da un personale attento e preparato, pronto a dare consigli ai Clienti. Inoltre, sono presenti anche numerosi prodotti delle linee a marchio Pam Panorama che comprendono anche referenze in linea con gli ultimi food-trend, come quello dei prodotti free-from quindi senza glutine, lattosio o zuccheri, dei regimi alimentari vegani e vegetariani, del mondo del biologico. Tutto il mondo della private label Pam Panorama si distingue per l’ottimo rapporto qualità-prezzo: i prodotti a marchio infatti sono tra i più convenienti del mercato.

Sono più di duemila le referenze private label presenti in negozio, che comprendono i prodotti food e no-food delle linee Pam Panorama, Fresche Bontà, Semplici e Buoni, Bio, i Tesori, Arkalia e Arkalia Bio. Non mancheranno inoltre i reparti dei freschi, fiore all’occhiello di Pam Panorama, così come il reparto gastronomia pronto a stupire ogni giorno con gustose preparazioni ispirate alla tradizione culinaria italiana. I lavori di restyling hanno permesso anche di introdurre il reparto Parafarmacia, situato proprio all’interno del punto vendita. Ad aiutare e consigliare i Clienti ci penserà il personale qualificato di Pam Panorama, sempre pronto a consigliare modalità di utilizzo dei prodotti e condividere le novità più recenti.

Il punto vendita è aperto 7 giorni su 7 con i seguenti orari: da lunedì a sabato dalle 8 alle 21.00, mentre la domenica dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

“A 60 anni di distanza dall’apertura del primo Pam, abbiamo dato il via a una serie di lavori di ristrutturazione e restyling della nostra rete. Pur rimanendo fedeli ai nostri valori di qualità, italianità, convenienza e freschezza, abbiamo scelto di innovare lo stile per rimanere al passo con i tempi e fornire un’esperienza di spesa di alto livello e sempre nuova.” Commenta Fulvio Faletra, Direttore Customer Engagement Pam Panorama.