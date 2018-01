Animazione turistica. Opportunità di lavoro per i giovani sul lago di Garda

Aperte le iscrizioni per l’incontro informativo su “Animazione turistica ed opportunità di lavoro”, rivolto ai giovani tra i 18 e 30 anni, in programma giovedì 15 febbraio, dalle 14 alle 17, nella sede dell’Informagiovani & Orientamento al lavoro, in via Macello 5. L’iniziativa è promossa dal Comune di Verona in collaborazione con l’agenzia Backstage Entertainment.

Durante l’incontro saranno presentati i profili professionali richiesti sul Lago di Garda per la prossima stagione estiva. In particolare, saranno proposte opportunità di lavoro per capo animatore, con esperienza di almeno 2 stagioni (solo per questa figura fino a 35 anni), coreografi/e ballerini/e, istruttori fitness, dj, animatori, animatori sportivi, animatrici mini-club, video maker, costumista, receptionist con tedesco ottimo e/o olandese.

I giovani interessati, al termine dell’incontro, potranno farsi conoscere e proporre la propria candidatura.

La partecipazione all’incontro è gratuita, per un massimo di 40 partecipanti, con obbligo d’iscrizione al servizio Informagiovani & Orientamento, entro e non oltre le ore 13 di martedì 13 febbraio.

Il modulo di iscrizione può essere scaricato dal portale del Comune di Verona ed inviato via e-mail a informagiovani@comune.verona.it o ritirato al servizio Informagiovani&Orientamento al lavoro, il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13. I 40 partecipanti saranno selezionati sulla base della data di iscrizione. Per informazioni è possibile contattare il servizio Informagiovani & Orientamento al Lavoro al numero 045-8078770-8782.