È ripartita, con la sua quinta edizione, l'Officina dei Talenti di Everel Group

È ripartita la scorsa settimana l’L’Officina dei Talenti, il corso di formazione promosso da Everel, orientato alla ricerca di potenziale nei giovani neodiplomati e neolaureati del territorio e ormai giunto alla sua quinta edizione.

Il gruppo di lavoro conta quest’anno otto partecipanti: tante nazionalità e tanti mondi di provenienza, che arricchiscono un percorso collaudato, composto da lezioni in aula e attività pratiche.

L’Officina dei Talenti prevede, come di consueto, un ampio programma dedicato al tema dello stampaggio, ben 24 ore dedicate allo sviluppo di competenze trasversali e importanti approfondimenti su qualità, attrezzeria e produzione.

Grazie alla particolarità del corso, che terminerà il prossimo 23 marzo, i partecipanti potranno conseguire competenze specifiche certificate da un attestato finale, oltre alla concreta possibilità di un inserimento in azienda.

Nelle precedenti edizioni, infatti, diverse risorse hanno ottenuto l’opportunità di vivere un’esperienza professionale in Everel.

L’Officina dei Talenti si rivolge a chiunque sia alla ricerca di un futuro professionale, fatto di competenza e di impegno. In particolar modo, è orientato alle persone del territorio in possesso di diploma, qualifica o laurea in ambito meccanico e/o tecnico.

Per proporsi, o semplicemente manifestare il proprio interesse, è possibile inviare il proprio curriculum, accompagnato da una breve lettera di motivazione, a: Everel Group S.p.A - Direzione Risorse Umane - Via Cavour 9, Valeggio Sul Mincio (Vr), oppure utilizzare la casella di posta: myeverel@everelgroup.com