Opportunità di lavoro al centro logistico di Zalando: pre-selezioni a Verona

Possibilità di lavoro come «operatore di magazzino» per il centro logistico di Zalando che aprirà a breve a Nogarole Rocca. Dopo la giornata di recruiting a Villafranca di Verona, gli interessati possono rivolgersi allo Spazio Informativo del Servizio Promozione Lavoro di via Macello 5 a Verona giovedì prossimo, 12 dicembre, dalle 16 alle 18. In programma l'incontro dal titolo «Lavorare nella logistica oggi, quali opportunità?», dedicato a giovani e adulti, tra i 18 e i 35 anni. Durante l’incontro sarà dato spazio alle domande dei partecipanti e al termine gli interessati potranno svolgere colloqui individuali di pre-selezione con le selezionatrici dell'agenzia per il lavoro Gi Group.

All’incontro, organizzato dal Servizio Promozione Lavoro in collaborazione con Gi Group Spa di Verona, sarà presente il referente di Fiege Logistic, società europea leader nel settore della logistica.

Una bella opportunità per quanti desiderano conoscere il settore logistico e, in particolare, le nuove possibilità di lavoro che offre - ha sottolineato l'assessore al lavoro del Comune di Verona Stefano Bertacco - A Verona, infatti, la logistica è da sempre un ambito in forte espansione, con un'offerta professionale diversa e ricca di innovative attività per i giovani e non solo.

L'iniziativa è gratuita con iscrizione obbligatoria. Saranno accolti fino ad un massimo di 40 partecipanti, selezionati in base alla data di iscrizione. Per partecipare è necessario iscriversi entro mercoledì 11 dicembre compilando l'apposito modulo online sul sito del Comune di Verona oppure passando al Servizio Promozione Lavoro in via Macello 5, il lunedì, martedì e venerdì, dalle 9 alle 13.

Per ulteriori informazioni è possibile chiamare il numero 045 8078782 il lunedì, il martedì e il venerdì dalle 9 alle 13, oppure inviare un'e-mail all'indirizzo lavoro@comune.verona.it.