Meeters, posizioni aperte a Verona: si cercano 10 profili per la città

Meeters, la community italiana di viaggi ed esperienze condivise, cerca 10 profili professionali da inserire all’interno della sede di Verona e 90 guide abilitate su tutto il territorio italiano per collaborazioni continuative. La start up innovativa con una connotazione sociale nasce nel 2017 con una duplice missione: far scoprire luoghi unici, suggestivi e fuori dai classici percorsi turistici italiani e far incontrare persone con gli stessi interessi per creare amicizie durature nel tempo attraverso la condivisione di esperienze.

Il team giovane, dinamico e fortemente motivato ha portato Meeters in pochi anni a crescere rapidamente organizzando esperienze in Lombardia, Piemonte, Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Trentino Alto Adige, Emilia Romagna, Umbria, Toscana, Abruzzo, Marche e Lazio, e l’obiettivo è di coprire tutto il territorio nazionale entro fine anno. I profili richiesti per la sede aziendale a Verona riguardano le aree: sviluppatori (backend/frontend/fullstack), social media manager junior, funnel specialist, e-commerce specialist, event publisher, adv specialist, due addetti customer service, ui/ux designer, marketing manager. Le guide turistiche devono avere patentino.

Per candidarsi è possibile inviare il proprio cv a: career@meeters.org

Per maggiori informazioni sui profili si può visitare la sezione “Lavora con noi” sul sito: https://meeters.org/