McDonald's apre a Bussolengo e seleziona il personale in piazza

McItalia Job Tour farà tappa in piazzale Vittorio Veneto lunedì 30 settembre dalle 10. Per il fast food che aprirà in via dell'Industria, McDonald's è alla ricerca di 40 persone