IncontraLavoro, i colloqui saranno a Verona, Legnago e Villafranca

Mercoledì 13 novembre, in tutto il territorio regionale, si svolgerà la quarta edizione di IncontraLavoro, la giornata di recruiting dei Centri per l'impiego organizzata da Regione del Veneto e Veneto Lavoro in collaborazione con Eures e AlmaLaurea. Obiettivo dell’iniziativa, promossa nell’ambito dell’Italian Employers' Day 2019, è far incontrare imprese e candidati alla ricerca di un lavoro, favorendo così l'inserimento e il reinserimento lavorativo di disoccupati e inoccupati.

Durante la giornata i candidati, preselezionati dagli operatori dei servizi pubblici per l'impiego sulla base dei curricula e delle esigenze professionali espresse dalle imprese, potranno incontrare aziende e agenzie per il lavoro e svolgere colloqui conoscitivi per le posizioni di lavoro disponibili.

L'evento si svolgerà in contemporanea in 16 diverse città del Veneto, tra le quali Legnago, Verona e Villafranca di Verona, con migliaia di posti di lavoro messi a disposizione in tutta la regione e più di 300 nel solo territorio veronese.

Tra i profili più ricercati: tecnici meccanici, contabili, consulenti alle vendite, magazzinieri, operai metalmeccanici, commerciali esteri, elettromeccanici, saldatori, muratori, ingegneri e disegnatori tecnici.

I disoccupati interessati a partecipare alle preselezioni possono contattare i Centri per l'impiego di Legnago, Verona o Villafranca, o consultare le offerte di lavoro messe a disposizione per l'occasione sul portale ClicLavoro Veneto, nella sezione "IncontraLavoro" del servizio Centro per l'impiego online, e candidarsi direttamente online a quelle ancora disponibili.

I candidati selezionati saranno invitati a partecipare ai colloqui nella giornata del 13 novembre.