Prossima apertura Despar a Verona: si continua a cercare personale

Si terrà martedì 27 agosto il nuovo Job Day in vista della nuova apertura di un punto vendita Despar, a Verona, nel quale saranno impiegate complessivamente 50 persone. Dopo quello delle settimane scorse, ci sono ancora possibilità per chi è in cerca di occupazione. Della ricerca si occuperà anche questa volta l’agenzia per il lavoro ADHR Group che dal 2017 cura la selezione di personale per aperture dei punti vendita di Despar Aspiag Service in Emilia-Romagna e ha collocato fino ad ora più di 300 persone. Da quest’anno ad ADHR è affidata anche la ricerca di personale in Veneto.

Il Job Day per la ricerca del personale si svolgerà martedì 27 agosto dalle ore 10 alle 12.30 e dalle ore 14.30 alle 16 nella filiale ADHR Group di Via Carmelitani Scalzi 12/B, a Verona.

I profili ricercati – per i quali sono previsti contratti a tempo indeterminato e determinato – sono, anche per questo nuovo appuntamento, di diverse tipologie: figure di specialisti per i quali è richiesta esperienza nel settore della GDO come store manager, vice e capi reparto, per macelleria, gastronomia, ortofrutta ecc, addetti alle casse, addetti scaffalisti; figure più generiche provenienti dal settore enogastronomico; figure junior con un percorso di studi in ambito turistico-alberghiero.

Per partecipare al Job Day di Verona bisogna inviare il proprio curriculum aggiornato alla mail selezioneverona.despar@adhr.it oppure caricarlo nella sezione apposita del sito di ADHR Group www.adhr.it/despar-verona e averlo con sè il 27 agosto, giorno delle selezioni.