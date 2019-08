La Camera di Commercio apre un avviso di mobilità e assume 4 persone

La Camera di Commercio assume 4 persone aprendo un avviso di mobilità.

«Si tratta – spiega il Segretario Generale, Cesare Veneri – dell’unico sistema per integrare in aumento le risorse umane e poter così fornire servizi migliori e più efficienti alle imprese. La Camera di Commercio offre un ambiente dinamico, altamente informatizzato, dove la formazione dei dipendenti è continua. Per far fronte alle continue evoluzioni normative e tecnologiche, continuando a garantire la qualità dei servizi resi al pubblico, particolare attenzione è stata data, infatti, alla formazione, con l’erogazione, nonostante le limitazioni al budget, di più di 14.000 ore di formazione nel quinquennio 2014 – 2018».

La Camera di Commercio di Verona ha avviato una procedura per la copertura, mediante mobilità esterna volontaria di 4 posti di categoria C ovvero del profilo professionale di “Assistente ai servizi amministrativi, di supporto e di rete”. Di questi due sono a tempo pieno, uno part-time e uno, a tempo pieno, è riservato alle categorie protette, in particolare a quella dei disabili.

Le domande pervenute alla Camera di Commercio fino alla data di pubblicazione del bando non saranno prese in esame; pertanto, coloro che abbiano già presentato domanda e siano tuttora interessati al trasferimento, dovranno presentare una nuova richiesta, compilata secondo le modalità previste.

Copia del bando e del modulo di domanda sono disponibili sul sito internet della Camera di Commercio di Verona, all’indirizzo www.vr.camcom.it, nella sezione Amministrazione trasparente – Bandi di concorso, oppure possono essere richiesti all’Ufficio Gestione Risorse Umane (personale@vr.camcom.it, tel. 045/80.85.845 – 940).