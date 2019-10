Atv cerca autisti, due selezioni pubbliche aperte fino al 25 novembre

Atv Verona ha aperto due selezioni pubbliche per titoli ed esami per trovare nuovi autisti di autobus. Le selezioni serviranno all'azienda per formare delle graduatorie da cui Atv attingerà per coprire i posti vacanti. In una graduatoria la assunzioni saranno a tempo determinato, mentre nell'altra le assunzioni saranno a tempo indeterminato e part-time.

Chi si vuole candidare ha tempo fino al 25 novembre per fare domanda. I requisiti sono: cittadinanza europea e ottima conoscenza della lingua italiana, godimento dei diritti civili e politici, assenza di condanne penali definitive e decreti penali per reati non colposi o che comportino l'interdizione dai pubblici uffici, non essere stati licenziati per motivi disciplinari, per insufficiente rendimento o per non aver superato il periodo di prova, idoneità psico fisica, licenza media, patente di guida di categoria DE oppure D ma con la richiesta di conseguire la DE e il possedimento della carta di qualificazione del conducente.

La selezione avverrà con un primo test scritto e poi con due prove pratiche e un test psico attitudinale.

