Bricoman assume 20 allievi capo settore, aperte le candidature online

Start Hub Consulting organizza per Bricoman una giornata di colloqui per l'assunzione di 20 allievi capo settore. La procedura di selezione è digitale; i candidati si dovranno registrare e dopo una pre-selezione saranno invitati ad un webinar, ossia un seminario interattivo che si tiene su internet.

Le registrazioni per candidarsi al percorso di selezione sono aperte fino al 4 giugno su questo sito. Dal 4 giugno, Bricoman selezionerà i migliori 400 candidati che verranno invitati a un webinar che si terrà il 9 giugno alle 17.30. Il processo di selezione prevede poi un video colloquio in differita, un colloquio individuale online e successivamente un colloquio in presenza fino alla scelta dei 20 allievi capo settore.

Il percorso professionale per allievo capo settore dura 12 mesi, si articola in due fasi di 3 e 9 mesi ed è finalizzato all'inserimento a tempo indeterminato. Fin dal primo giorno gli allievi prescelti saranno accompagnati da un capo settore tutor e potranno fare affidamento sulla squadra di negozio, sul direttore e sul direttore regionale. Avranno a disposizione materiali didattici pensati appositamente per il loro inserimento e la loro formazione. Ci saranno momenti di feedback e confronto sugli obiettivi raggiunti e quelli futuri.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I requisiti per potersi candidare sono: il possesso di una laurea (triennale o specialistica), la disponibilità a trasferirsi ed a iniziare il percorso con un contratto a tempo determinato.