Amazon cerca ancora personale per il centro di distribuzione in costruzione

Nonostante la sospensione per i lavori dovuta all'emergenza coronavirus, dovrebbe essere comunque ultimato entro la fine di questo anno il nuovo centro di distribuzione di Amazon, in costruzione tra i territori di San Bellino e Castelguglielmo, in provincia di Rovigo ma poco distante dal confine con la provincia di Verona. Non ci dovrebbero essere quindi problemi per il reclutamento degli oltre 900 lavoratori richiesti per il funzionamento della piattaforma logistica. Queste, almeno, sono le assunzioni che Amazon ha promesso per i prossimi tre anni, garantendo contratti a tempo indeterminato.

È ancora possibile candidarsi per le posizioni di operatore del magazzino attraverso il sito www.lavora-con-amazon.it. Inviando la propria proposta, il candidato sarà poi valutato dalle due agenzie per la selezione del personale scelte da Amazon. Una valutazione che partirà con degli incontri virtuali in cui saranno descritte le varie tappe della selezione e in cui i candidati riceveranno anche ulteriori informazioni sul lavoro richiesto in Amazon.

Ed oltre alla ricerca degli operatori di magazzino, il colosso del web è alla ricerca anche di professionisti per ruoli manageriali o di supporto al nuovo centro logistico. Per queste posizioni è possibile candidarsi attraverso www.amazon.jobs..