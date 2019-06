A Pacengo di Lazise inaugurato il nuovo punto Enel: «Offriamo ascolto e risposte»

Inaugurazione ufficiale oggi a Pacengo di Lazise per il nuovo “Spazio Enel”, realizzato in collaborazione con l’imprenditore Antonio Loriso, con l’obiettivo di continuare a rafforzare la presenza sul territorio veronese e dei comuni del basso Lago di Garda e offrire un servizio d'eccellenza. Al taglio del nastro hanno preso parte, tra gli altri, il Sindaco, Luca Sebastiano, il responsabile Punti Enel Partner Triveneto, Ugo Martelli, e il titolare Antonio Loriso. «Sono felice – ha detto il primo cittadino - che si apra un'attività così importante a Lazise e penso che per i clienti che possono usufruirne e per la collettività in generale rappresenti una novità di notevole rilevanza».

Il nuovo Spazio Enel di Lazise si trova a Pacengo in piazza Senatore Alberti, 1 e sarà aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle 14.30 alle 18.30. Gli operatori offriranno informazioni e consulenze personalizzate sulle migliori offerte di energia elettrica e gas proposte da Enel Energia, la società del Gruppo Enel che con più di 11 milioni di clienti è leader del mercato libero dell’energia e sulla gamma dei nuovissimi prodotti di Enel X, la divisione del gruppo elettrico dedicata a prodotti innovativi e soluzioni digitali, per rendere più efficienti i consumi di casa e luoghi di lavoro.

I cittadini avranno così a disposizione una molteplicità di servizi: assistiti da personale appositamente formato da Enel, sarà possibile svolgere tutte le operazioni sulle proprie forniture (attivare o modificare il contratto in funzione delle offerte commerciali che meglio si addicono alle proprie abitudini di utilizzo dell'energia elettrica, comunicare la lettura dei contatori, dimostrare il pagamento delle bollette, verificare la situazione dei consumi e dei pagamenti, domiciliare il pagamento delle bollette su conto corrente bancario o su carta di credito e richiedere forniture di cantiere). Inoltre, i clienti troveranno anche soluzioni per l’efficienza energetica come impianti fotovoltaici, caldaie a condensazione, climatizzatori ad alta efficienza e altro ancora.

«L’apertura del nuovo Spazio Enel a Lazise – sottolinea Ugo Martelli - è una conferma del valore che Enel attribuisce al territorio. La società è sempre attenta a garantire qualità e vicinanza nei rapporti che instaura con i clienti vecchi e nuovi: ecco perché accanto a una piattaforma di canali sempre più ampia che comprende web, telefono, app e social, stiamo continuando ad ampliare la nostra presenza fisica sul territorio. In Veneto - conclude il responsabile Punti Enel Partner Triveneto – sono circa 80 gli Spazi Enel ad oggi operativi, ma puntiamo ad estendere ulteriormente la diffusione territoriale delle nostre strutture per essere sempre più vicini, anche fisicamente, ai nostri clienti offrendo ascolto e risposte adeguate alle loro esigenze».