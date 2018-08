San Giovanni Lupatoto, ecosostenibilità e design nella nuova sede di Aquest

La digital creative agency Aquest ha cambiato sede e si è trasferita in una nuova struttura eco-friendly a San Giovanni Lupatoto. Nella realizzazione del progetto, centrali sono stati i temi della climatizzazione e della ricerca di una maggior efficienza energetica, alla luce di un approccio green che contraddistingue la filosofia di Aquest e che si traduce in un uso più consapevole e responsabile delle risorse ambientali.

È stato predisposto un sistema di ventilazione meccanica controllata per favorire il ricircolo d'aria senza dispersione di calore; numerose pareti vetrate hanno sostituito quelle murarie per sfruttare al meglio l'illuminazione naturale; un sistema di rilevazione biometrica permette l'accesso alla struttura senza bisogno di chiavi meccaniche, mentre un'app consente l'accensione o spegnimento delle luci da remoto, così da ridurre al minimo gli sprechi.

Vivibilità, design e condivisione sono le parole chiave della nuova sede, concepita per venire incontro ai bisogni di una realtà in continua espansione e al desiderio di creare un ambiente accogliente e funzionale per gli oltre 70 collaboratori che ogni giorno lo animano. Prodotti iconici firmati Kartell e Lago arricchiscono le salette di brainstorming e l'area accoglienza; numerosi gli spazi verdi, compreso un chiostro esterno e una parete con giardino verticale; una cucina attrezzata e diversi coffee corner sono a disposizione di tutti.

