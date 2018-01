Motor Bike Expo ha chiuso con oltre 160mila visitatori in fiera a Verona

Motor Bike Expo, il salone dedicato alle due ruote custom e alla passione per il mondo della moto, ha tagliato il traguardo dei dieci anni alla Fiera di Verona, superando i 160mila visitatori.

La manifestazione ha chiuso domenica dopo quattro giornate, una in più quest’anno per celebrare il decennale insieme alle oltre 700 aziende espositrici del settore, con le più importanti case produttrici, le migliori officine di personalizzazione e i marchi più noti nel campo di abbigliamento, accessori e componentistica.

Motor Bike Expo si è confermato punto di riferimento di livello internazionale, grazie alla presenza dei più famosi customizer di moto al mondo. Nei quattro giorni, le cinque aree esterne hanno ospitato, su un totale di oltre 21mila metri quadrati, più di 60 eventi, tra gare, test drive ed esibizioni di piloti e stuntman.

Molte le novità di questa edizione, del debutto dell’Mbe Award che ha premiato la moto special più bella, al contest "The Art of Kustom", sfida tra i più bravi decoratori di caschi, fino al debutto del campionato italiano di trial indoor. Si è consolidato quindi il successo della rassegna, merito di un format che negli anni si è sviluppato continuamente e che ora abbraccia in modo trasversale e completo tutto il panorama che fa riferimento alle due ruote a motore, tra sport, show, turismo, formazione e sicurezza.