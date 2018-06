Metalmeccanica, continua la fase espansiva dell'attività produttiva

I risultati di un'indagine congiunturale sull'industria metalmeccanica italiana eseguita da Federmeccanica (federazione sindacale di Confindustria a tutela dell'industra metalmeccanica), vedono proseguire, nella prima parte del 2018, la fase espansiva dell'attività produttiva metalmeccanica, anche se si avvertono segnali di rallentamento diffusi all'intera area comunitaria.

Nel primo trimestre del 2018, sulla base dei dati destagionalizzati di fonte Istat, l'attività produttiva metalmeccanica registra una flessione dello 0,4% rispetto al quarto trimestre del 2017 ma si evidenza, nel contempo, un progresso dei volumi realizzati pari al 4,4% nel confronto con l'analogo periodo dell'anno precedente.

Cresce l'attività relativa alla fabbricazione di prodotti in metallo (+7,8%), quella di macchine e apparecchi meccanici (+4,4%) e di altri mezzi di trasporto (+6,0%), in particolare navalmeccanica, aerospaziale, locomotive e materiale rotabile. Frena l'attività produttiva relativa alla costruzione di autoveicoli (+0,5%) e flette la produzione di computer, elettronica e strumenti di precisione (-1,6%).

A Verona le imprese metalmeccaniche occupano oltre 61mila addetti e nel 2017 hanno generato un interscambio commerciale di oltre 13 miliardi di euro in crescita rispetto all'anno precedente di 28 punti percentuali. Una performance che pone la nostra provincia al primo posto in Veneto. Nella provincia scaligera si registra una produzione industriale in crescita da 18 trimestri consecutivi. Un interscambio commerciale record che la colloca al quinto posto in Italia, complice la posizione strategica che fa di Verona uno snodo primario per i traffici di merci.

Il nostro settore si è dimostrato di spinta per l'intero comparto industriale, introducendo nel contratto nazionale molti elementi di forte rinnovamento, fra i quali il tema del welfare e 24 ore di formazione continua, come diritto soggettivo per ciascun dipendente, con lo scopo di attrezzare i lavoratori alle novità della quarta rivoluzione industriale - ha detto Filippo Girardi, presidente del settore metalmeccanica di Confindustria Verona - Proprio per permettere alle imprese di soddisfare queste clausole, la nostra associazione ha messo a disposizione la piattaforma per il welfare aziendale, che prevede una selezione di interventi che non superano il valore di 150 euro, grazie alla quale anche le piccole imprese e i loro dipendenti possono accedere al welfare in modo snello ed efficiente senza i costi di avvio e gestione di strumenti complessi. Mentre grazie a Metalmeccanica24 le aziende possono essere affiancate dalla nostra società di formazione nel realizzare per ciascun lavoratore a tempo indeterminato percorsi formativi della durata di 24 ore da svolgere nell'arco del triennio di vigenza del contratto. Ma a Verona ci siamo spinti oltre e sempre sul fronte delle relazioni industriali abbiamo raggiunto un'intesa con le locali Fim Cisl, Fiom Cgil e Uilm Uil per la costituzione di una commissione territoriale per stimolare e monitorare l'attuazione delle previsioni del contratto nazionali del lavoro in tema di formazione continua. Da questi risultati e da questi progetti non si può che vedere un settore innovativo e aperto. In questi anni il nostro comparto ha saputo reagire alla crisi e seppur ci siano state situazioni critiche il quadro che ne esce è di un settore in ripresa. Non possiamo però non nascondere una certa preoccupazione per la situazione internazionale e soprattutto per i dazi degli Usa sulle importazioni di acciaio e alluminio. Oltre alle ricadute dirette sulle nostre esportazioni e sulle imprese si teme in particolare una escalation della guerra commerciale che metterebbe in pericolo il principio fondamentale del libero mercato.