Metalmeccanica, cala la produzione in Italia. Cresce l'export veronese

Nel terzo trimestre dell’anno in corso, sulla base dei dati di fonte ISTAT, i volumi di produzione a livello nazionale del settore metalmeccanico evidenziano una caduta pari all’1% rispetto al precedente trimestre e del 2% nel confronto con l’analogo periodo dell’anno precedente.

Complessivamente, nei primi nove mesi del 2019 l’attività produttiva metalmeccanica nazionale è diminuita del 2.5% rispetto all’anno precedente, con risultati negativi diffusi alla quasi totalità dei comparti che compongono l’aggregato. Le attività metallurgiche hanno evidenziato una flessione media dei volumi pari al 2.3%, quelle relative ai prodotti in metallo del 3.5% e la meccanica strumentale del 2.2%.

La produzione di autoveicoli è crollata del 9.2% mentre, si è registrato un moderato incremento per la produzione di apparecchiature per telecomunicazioni e strumenti di precisione (+1.2%) ed una significativa crescita (+4.3%) per il comparto degli altri mezzi di trasporto (costruzioni di locomotive, di navi ed imbarcazioni e di aeromobili e veicoli spaziali).

Sulla situazione pesa da un lato la debolezza della domanda interna, in particolare quella per beni di investimento in macchine ed attrezzature e mezzi di trasporto, e dall’altro una inversione delle dinamiche esportative che nei primi nove mesi dell’anno hanno evidenziato una contrazione in valore pari allo 0.8%. In particolare i flussi di prodotti metalmeccanici diretti all’estero hanno registrato flessioni verso la Francia (2.2%) e la Germania (-1.4%), paesi che da soli assorbono quasi il 25% delle nostre esportazioni complessive, ma diminuzioni più consistenti si sono avute verso la Turchia (-14.9%) e la Cina (-6.4%).

Relativamente al fattore lavoro, nei primi 9 mesi dell’anno, sono state autorizzate nel settore metalmeccanico 92 milioni di ore, corrispondenti a circa 100.000 lavoratori a tempo pieno non utilizzati nei processi produttivi. L’incremento, rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente, è stato mediamente pari al +57.9% con un picco del 95.4% per le ore autorizzate di CIG straordinaria.

Nelle imprese metalmeccaniche italiane con oltre 500 addetti, sempre con riferimento al periodo gennaio – settembre 2019, l’occupazione è diminuita mediamente dell’1% e le ore pro-capite lavorate si sono contratte dello 0,4%.

Sulla base dei dati desunti dall’indagine congiunturale Federmeccanica, le prospettive occupazionali a 6 mesi, dopo aver evidenziato dinamiche positive ma cedenti nel corso delle rilevazioni più recenti risultano, ora, negative.

A Verona sono oltre 4.900 le imprese metalmeccaniche, numero che rappresenta circa il 41% del numero totale di imprese del manifatturiero.

Buona la performance dell’export che nel secondo trimestre del 2019 ha raggiunto la quota di circa 2 miliardi e 406 milioni con un incremento del 3% rispetto al secondo trimestre del 2018. Da solo, l’export del settore vale il 41% dell’export totale veronese. Verona è nella “Top 10” italiana tra le province esportatrici nelle categorie dei macchinari e delle cisterne e radiatori. Con un valore dell’import di oltre 5 miliardi e 159 milioni nel secondo trimestre del 2019, in aumento del 3.3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, la nostra provincia si conferma 1° nel Veneto. Le migliori performance si registrano per gli apparecchi elettrici (+8%) e i mezzi di trasporto (+5.5%). Negative invece le variazioni per gli altri prodotti, in particolare per i metalli di base e prodotti in metalli a cui si attribuisce la diminuzione più marcata (-4.7%).