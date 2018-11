Verona, mercato immobiliare: aumentano prezzi e compravendite

L'andamento del mercato immobiliare e creditizio a Verona è stato l'argomento di una conferenza organizzata in città da Tecnocasa. Prosegue anche nel primo semestre del 2018 la tendenza ad un leggero aumento dei prezzi delle case. Un aumento dello 0,1%, che segue quello dell'1,9% del 2017 e dell'1,1% del 2016. La crescita non è comunque omogenea. Nelle zone del centro le quotazioni sono salite dello 0,6%. Il mercato in centro storico è attivo, mentre a Veronetta è buona la domanda per acquistare immobili ad uso investimento (affitto turistico o b&b). A Borgo Trento si segnala una ripresa della domanda sia di prima casa e sia di casa ad uso investimento. La macroarea di Borgo Roma-Golosine segnala un ribasso dei prezzi dell'1,3%, determinato dall'andamento del quartiere Santa Lucia.

La tipologia di appartamento maggiormente richiesta a Verona è il trilocale (44,8%). Una domanda che incontra l'offerta visto che la tipologia è la più presente sul mercato.

La disponibilità di spesa concentra il 61,8% delle richieste nella fascia fino a 169mila euro. Le compravendite, nella prima parte del 2018, sono aumentate in città e in provincia. Gli affitti sono sostanzialmente stabili.

IL MERCATO IMMOBILIARE DI VERONA NEL DETTAGLIO

Nel centro storico le quotazioni sono stabili anche se sugli immobili di qualità ed in buono stato si registra una leggera ripresa dei prezzi. La domanda di abitazioni proviene sia da coloro che cercano l'abitazione principale sia da investitori. In questo momento si riscontra una certa difficoltà a fare incontrare domanda ed offerta a causa dei prezzi più elevati richiesti dai venditori. Sulla prima casa si muovono per lo più famiglie che arrivano da fuori città ed in cerca di soluzioni di prestigio oppure coloro che decidono di tornare in centro. Con questa finalità si ricercano soprattutto trilocali e quattro locali, possibilmente inseriti in contesti condominiali ristrutturati nelle parti comuni. Chi cerca la prima casa di pregio si orienta su immobili dalle ampie metrature, posizionati ai piani alti, con spazi esterni (balcone o terrazzo) e box. Le soluzioni più costose sono quelle che affacciano su piazza delle Erbe e piazza Duomo. Se l'immobile gode dell'affaccio su piazza può raggiungere anche i 7.000 euro al metroquadro (mq). In generale per una soluzione da ristrutturare si parte da 2.800 euro al mq, per una ristrutturata da 3.500 euro al mq. Sempre in zona ztl, sorge il quartiere Filippini che offre soluzioni più economiche.

Dinamico il mercato delle locazioni che vede protagonisti soprattutto professionisti che lavorano in zona o che cercano un appartamento da utilizzare durante le trasferte di lavoro.

Mercato vivace a Veronetta nella prima parte del 2018, durante il quale si segnala un lieve rialzo delle quotazioni grazie ad un aumento sia del numero sia della qualità delle richieste. La domanda è sempre alta anche sul segmento dell'investimento. In questo caso il budget a disposizione parte mediamente da 120-130mila euro fino a superare i 200mila euro. Le cifre più alte si spendono per soluzioni situate in palazzi storici e caratterizzate da affreschi e travi a vista; si tratta infatti di tipologie che garantiscono rendimenti maggiori essendo più apprezzate dai turisti, in particolare da quelli stranieri.

Nell'area compresa tra viale dell'Università e via Campofiore continua il recupero di alcune ex caserme, al cui posto sorgeranno un parco pubblico e appartamenti sia in edilizia convenzionata sia in edilizia libera.

Sul mercato delle locazioni si registra un lieve aumento dei canoni di locazione: la domanda è in aumento e a cercare sono giovani coppie oppure single ed universitari. A questi ultimi generalmente si affittano appartamenti di grandi dimensioni, una camera singola costa intorno a 250-320 euro al mese, e si stipulano contratti di natura transitoria.

La macroarea di Borgo Trento registra un aumento dei valori dello 0,6%. Si cercano prevalentemente bilocali o trilocali con le due camere da letto. Si riscontrano difficoltà nella vendita di tagli superiori ai 150 metriquadrati, così come le abitazioni ai piani bassi o quelle senza ascensore. L'area più richiesta è quella compresa tra piazza Vittorio Veneto ed il centro storico della città. Le tipologie da ristrutturare costano 2.500 euro al mq, quelle ristrutturate arrivano a 3.200 euro al mq.

La macroarea di Borgo Roma-Golosine segnala un ribasso dei prezzi dell'1,3% determinato dall'andamento del quartiere Santa Lucia dove, a perdere valore sono state soprattutto le tipologie usate di bassa qualità. Il mercato vede un ritorno all'acquisto da parte di immigrati dell'Est Europa che hanno budget più bassi, quasi mai sopra i 100mila euro. Chi compra l’abitazione principale si focalizza soprattutto su trilocali che non necessitano di importanti lavori di ristrutturazione. Piace la zona delle Brigate, un'area più residenziale con bassa offerta e quotazioni intorno a 1.000 euro al mq.

La richiesta di appartamenti in affitto arriva da single, coppie e lavoratori trasfertisti. Il canone mensile di un bilocale si attesta tra 400 e 450 euro ed il contratto maggiormente stipulato è quello a canone concordato.