Mercatini e non solo: Verona seconda meta più amata dagli italiani per Natale  

Manca ormai quasi un mese a Natale e fervono già i preparativi per uno dei momenti più amati dell’anno: non fanno eccezione le città italiane, che tra decorazioni e luci iniziano a popolarsi di viaggiatori desiderosi di immergersi nello spirito natalizio esplorando le tradizioni locali, grazie ai numerosi mercatini tipici, presepi artigianali e iniziative che animano lo Stivale. Per ispirare gli italiani alla ricerca della meta ideale per il prossimo viaggio a tema natalizio la piattaforma di ricerca di voli e hotel momondo.it ha analizzato i propri dati, stilando la classifica delle 5 destinazioni più gettonate tra i turisti del Bel Paese.

Mercatini natalizi e presepe sono due tradizioni secolari che risalgono addirittura al Medioevo, tra le assolute protagoniste anche in Italia di questo periodo dell’anno: i primi – probabilmente nati a Dresda – si sono diffusi soprattutto in Germania e in Austria e nello Stivale trovano radici particolarmente forti nella parte settentrionale della penisola; il secondo, ha origine tricolore e trova nell’arte presepiale napoletana una delle sue massime e più note espressioni.

Sebbene i dati mostrino una top 5 dominata per lo più da destinazioni del Trentino Alto Adige – ben tre, ovvero Bolzano, Merano e Trento – è Napoli a conquistare quest’anno lo scettro di destinazione preferita dagli italiani per una vacanza in tema natalizio vincendo questa speciale sfida tra tradizioni. Fa capolino nella classifica, guadagnando ben il secondo gradino del podio, anche Verona, meta ricca di iniziative a tema per gli appassionati.

Verona è tra le prime città italiane a vestirsi di luci e colori natalizi: già dal 16 novembre, infatti, e fino al 26 dicembre piazza dei Signori ospita mercatini estremamente caratteristici, composti di casette in legno realizzate in collaborazione con il Christkindlmarkt (letteralmente mercatino di Gesù Bambino) di Norimberga. Imbarazzo della scelta sia per i più tradizionalisti, sia per i più originali, che potranno lasciarsi tentare da addobbi e prodotti artigianali di qualsiasi tipo e delizie gastronomiche locali.