Ripartono a Verona i mercati a "km zero" di Campagna Amica e Coldiretti

Si avviano alla riapertura i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti nel Comune di Verona. Giovedì 23 aprile sarà la volta del mercato all’ex Arsenale con una presenza di 23 aziende agricole, venerdì in Borgo Venezia, in Via Villa Cozza, con 24 aziende presenti. La settimana prossima nuove aperture mercoledì 29 a San Michele Extra in Piazza del Popolo con 10 aziende agricole e sabato 2 maggio in Borgo Roma di fronte al Policlinico con una presenza di 23 banchi. I mercati saranno chiusi durante i giorni festivi come il 25 aprile, il primo maggio e le domeniche.

L’ingresso dei mercati sarà vigilato e regolamentato, da personale di Coldiretti, nel rispetto delle norme di sicurezza, e le aree saranno perimetrate con l’utilizzo di transenne e nastro. Tutti gli operatori e i consumatori dovranno essere dotati di mascherine e guanti per la sicurezza sanitaria propria e delle altre persone.

«La riapertura dei mercati a km zero rappresenta un inizio di ritorno alla normalità – precisa Franca Castellani, presidente del Consorzio Veronatura che gestisce i mercati a km zero di Campagna Amica e Coldiretti – nell’assoluto rispetto delle prescrizioni igienico sanitarie previste dalla normativa in vigore per garantire la sicurezza sia degli operatori che dei consumatori. Dalla chiusura avvenuta lo scorso 12 marzo, le aziende agricole hanno continuato a produrre riorganizzando il proprio lavoro con la consegna della spesa a domicilio. Ci auguriamo di poter riaprire nei tempi previsti dalle Amministrazioni Comunali gli oltre 20 mercati presenti nella provincia veronese».