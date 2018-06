Melegatti, il Tribunale ha accolto la richiesta per l'esercizio provvisorio

L'esercizio provvisorio alla Melegatti si può fare e per sei mesi. La richiesta inviata dai curatori fallimentari è stata accolta stamattina, 25 giugno, dal tribunale di Verona. Come riportato da Valeria Zanetti sul sito internet de L'Arena, saranno circa una decina i dipendenti dell'azienda di San Giovanni Lupatoto a tornare al lavoro. Per gli altri, si cercherà di ottenere la cassa integrazione straordinaria, tramite anche l'aiuto della Regione Veneto. Nel frattempo, sempre questa settimana, potrebbero essere resi noti i dettagli dell'asta con cui si spera di poter aggiudicare la Melegatti e la Nuova Marelli a dei nuovi proprietari dopo il fallimento.