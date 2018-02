Caffè dolce, possibile salvataggio di Melegatti grazie ad Hausbrandt

La Melegatti potrebbe essere salvata, ma non dal fondo Abalone. Dopo l'ultimatum caduto nel vuoto e il tentativo di ricomposizione del fondo maltese che aveva finanziato con successo la mini produzione di dolci per lo scorso Natale, è spuntata una nuova e all'apparenza validissima offerta per salvare l'azienda di San Giovanni Lupatoto.

In favore della Melegatti si è mossa la Hausbrandt, azienda italiana operante nel settore del caffè e presieduta da Fabrizio Zanetti. I dettagli dell'offerta sono stati riportati da Samuele Nottegar sul Corriere: un milione di euro suddivisi in quattro assegni da 250mila euro che Hausbrandt è pronta a versare per acquistare l'azienda e risanarla, facendola ripartire fin da subito con il via immediato alla campagna di Pasqua.

Dell'offerta è stato informato ovviamente anche il tribunale, che ha il compito di gestire questa delicata fase della storia azienda veronese sull'orlo del fallimento. Il parere dei giudici è determinante per la ripartenza della produzione, che potrebbe avvenire nel giro di pochi giorni. Per i lavoratori finirebbe così la cassa integrazione a zero e potrebbero ritornare al lavoro.

Per oggi, 8 febbraio, è in programma il consiglio di amministrazione della Melegatti, ma pare che la maggioranza dei soci sia a favore dell'offerta di Hausbrandt. È stato invece rinviato a domani l'incontro in Regione con l'assessore Elena Donazzan.