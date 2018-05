Melegatti, il pm chiede il fallimento: l'azienda punta ad una nuova proroga

Un passo verso la fine della Melegatti è stato compiuto ieri, 25 maggio, quando il pubblico ministero Alberto Sergio ha depositato al Tribunale di Verona l'istanza di fallimento. Ieri, come ricordato da Ansa, era il giorno in cui il giudice Silvia Rizzato aveva fissato l'udienza per l'inammissibilità del concordato preventivo, visto che lo scorso 7 maggio l'azienda non aveva presentato la documentazione necessaria. E non l'aveva presentata perché la proprietà sperava di salvare l'azienda dolciaria di San Giovanni Lupatoto percorrendo un'altra strada. È noto infatti l'interesse del fondo americano D.E. Shaw & Co., pronto ad investire anche 20 milioni a sostegno di un piano industriale in grado di risanare e rilanciare la Melegatti. Servirebbe però altro tempo. I vertici aziendali hanno chiesto una nuova proroga di 20 giorni, sulla quale il giudice deve ancora esprimersi.

Intanto, sempre da fonte Ansa, arriva la conferma di un'altra offerta per la Melegatti. Franco Ghirardini avrebbe proposto l'affitto di un ramo d'azienda.

Il tutto mentre i lavoratori sono fermi da gennaio e anche ieri la loro speranza di ricevere buone notizie è rimasta frustrata. I sindacati parlano di un "ennesimo schiaffo morale" dato dalla proprietà ai dipendenti. E l'ipotesi di Cgil, Cisl e Uil è che ormai ci sia all'interno della Melegatti qualcuno che ostacoli in tutti i modi il salvataggio dell'azienda. Tanto che i tre sindacati hanno chiesto la cacciata dell'attuale cda e dell'amministratore delegato dell'azienda.