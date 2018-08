Melegatti, arrivato il via libera alla cassa integrazione straordinaria

Il decreto concessivo per la cassa integrazione straordinaria per la Melegatti è stato firmato.

La comunicazione è giunta da Federico Fornaro, capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera dei Deputati. E la firma è datata 3 agosto. Una buona notizia dunque per i lavoratori del gruppo di San Giovanni Lupatoto e San Martino Buon Albergo. La cassa integrazione c'è, in attesa di una nuova proprietà per l'azienda fallita lo scorso maggio.

Si era infatti smorzato l'entusiasmo di chi sperava in una pronta ripartenza della Melegatti per il prossimo Natale. La prima asta per aggiudicarsi il gruppo veronese dei dolci e soprattutto del pandoro era andata deserta e una nuova asta si prevede per settembre. In ogni caso sembra difficile che la nuova proprietà riesca in pochissimo tempo ad imbastire una campagna di produzione dei dolci natalizi capace di portare sugli scaffali dei supermercati i dolci col marchio Melegatti.

Al momento, comunque, più che alla campagna natalizia la priorità è trovare una nuova proprietà per il gruppo. E, come ribadito dall'assessore regionale Donazzan, "la ricerca di nuovi imprenditori non è conclusa". Però, già il fatto che da Roma sia arrivato l'ok per la cassa integrazione è una boccata di ossigeno non da poco per i dipendenti.