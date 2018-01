Melegatti, per avviare la campagna pasquale serve il via libera del Tribunale

Sono giorni concitati per Melegatti, la storica azienda dolciaria veronese, che intenderebbe dare il via alla campagna di Pasqua dopo l'Epifania.

Come viene spiegato su TgVerona però, il programma dovrà essere presentato ai commissari e al Tribunale di Verona, e solo dopo l'approvazione dei giudici potrà partitre la produzione dei tipici dolci dedicati alla festa cristiana.

Dopo aver finanziato la campagna natalizia, il fondo Abalone vorrebbe garantire il futuro della società e grazie l'ingresso di Dal Colle con il 30% delle quote, dovrebbe aver facilitato l'accordo tra il fondo stesso e i vertici dell'azienda.