Melegatti si prepara per la Pasqua e annuncia nuove assunzioni

Concluso il periodo natalizio, Melegatti si prepara alla prossime festività, con l'intenzione di lanciare nuovi prodotti e di ampliare il proprio parco dipendenti.

«A Pasqua, oltre alla Colomba Classica e alla Colombadoro - recita la nota diffusa dal marchio veronese -, saremo presenti in tutta l’Italia anche con alcune novità tra le quali la Colomba Cereali antichi che coniuga la sapienza pasticcera della Melegatti con il gusto di cereali unici, di antica discendenza, caratterizzati da una lenta maturazione del chicco che, assieme ad una attenta lavorazione, garantiscono sapori genuini ed originari. Melegatti è focalizzata nella ricerca delle migliori materie prime e dei più avanzati processi di lavorazione per assicurare, nel rispetto della tradizione, l’adesione alle moderne tendenze salutistiche.

Nel contempo sul lato dell’imballaggio si sta perfezionando una maggiore integrazione visto che la Melegatti è all’interno di un Gruppo alimentare assieme a tre importanti società di packaging, la vicentina “Eriplast”, la trentina “Fucine Film” e la modenese “Albertazzi G.”.

Lo sviluppo dell’attività produttiva richiederà cinque nuove assunzioni in questo primo semestre del 2019 portando a 40 il dato occupazionale.

La bella campagna natalizia, svolta in appena tre settimane dalla ripartenza dell’azienda avvenuta il 20 novembre 2018, ha generato una diffusa e ricorrente domanda di prodotti che ben ci introduce alla Pasqua 2019».