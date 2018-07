Melegatti, non si fa avanti nessuno per rilevare il gruppo. Asta deserta

Forse ci si era lasciati prendere troppo dall'ottimismo dopo il colpo bruttissimo del fallimento. Erano decine coloro che hanno mostrato interessamento all'asta pubblica per rilevare il gruppo Melegatti, formato dalla Melegatti di San Giovanni Lupatoto e dalla Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo. L'interessamento era tanto e la data che tutti attendevano era quella di ieri, 27 luglio, l'ultimo giorno utile per presentare un'offerta. Nel frattempo, qualche lavoratore era potuto tornare nello stabilimento di via Monte Carega per piccoli interventi di manutenzione, per gli altri era scattata la cassa integrazione e con un po' di ritardo erano anche stati accreditati gli stipendi di maggio.

Insomma, sembrava soffiare un vento positivo sulle vele della Melegatti, nonostante tutto. Le vele però si sono subito sgonfiate ieri perché, come riportato da Francesca Lorandi su L'Arena, nessuna offerta ufficiale è stata presentata per il gruppo Melegatti. Nessuno quindi rileverà la storica azienda dolciaria veronese e quindi la produzione non ripartirà in tempi brevi. A meno di un secondo miracolo come quello dello scorso anno, dunque, il prossimo Natale non avrà pandori e dolci Melegatti in vendita.

Tutto ritorna ora in mano ai curatori fallimentari che potrebbero presentare una nuova asta ma con una base più bassa rispetto ai 18 milioni di quella andata deserta. Mentre i lavoratori temono che l'esercizio provvisorio venga sospeso e quindi che anche quel gruppetto ritornato nello stabilimento resti a casa, in cassa integrazione.