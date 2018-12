Melegatti annuncia sui social: «Natale si avvicina. E noi siamo pronti»

Natale si avvicina. E noi siamo pronti.

È il mesaggio apparso sulla pagina Facebook di Melegatti, che annuncia il ritorno dell'azienda sugli scaffali dei supermercati dopo il fallimento avvenuto in primavera e l'acquisizione del marchio da parte della famiglia Spezzapria.

Una vicenda che, come si può intuire dai like e commenti ricevuti dal post pubblicato lunedì, è stata molto seguita dai veronesi, i quali auspicavano il salvataggio della storica azienda.

Salvataggio che ha visto anche un accordo con Unicredit per il rilancio definitivo di Melegatti, visto di buon occhio dall'assessore regionale al lavoro Elena Donazzan.