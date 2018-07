Melegatti, in 11 tornati al lavoro per manutenzioni, pulizie e per il lievito madre

Da ieri, 2 luglio, 11 lavoratori della Melegatti sono potuti tornare nello stabilimento di San Giovanni Lupatoto. Si occupano di manutenzione degli impianti, tengono pulita l'azienda, recuperano i materiali interni depositati in altri magazzini e soprattutto rinfrescano quel lievito madre che è l'anima del pandoro e degli altri dolci prodotti dalla storica ditta veronese. Hanno lavorato per otto ore, dalle 8 alle 16, come riportato da Ansa, e la loro speranza è che presto la Melegatti possa tornare a pieno regime. Intanto per gli altri dipendenti era già partita la richiesta per ottenere la Cassa integrazione straordinaria.

Il ritorno al lavoro di un piccolo gruppo di lavoratori della Melegatti è la conseguenza dell'esercizio provvisorio concesso all'azienda dal Tribunale di Verona, il quale segue tutte le procedure che stanno riguardando l'azienda purtroppo fallita. Dopo la concessione dell'esercizio provvisorio è partita anche l'asta competitiva che al miglior offerente permetterà di rilevare l'intero gruppo Melegatti, composto dall'azienda di San Giovanni Lupatoto e dalla Nuova Marelli di San Martino Buon Albergo.