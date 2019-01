Masi, il vino in cinese attraverso WeChat. I complimenti di Luca Zaia

L'azienda veronese Masi, leader nella produzione dell'Amarone, consolida la sua presenza in Cina e inaugura il proprio profilo su WeChat, l'applicazione di messaggistica più diffusa in Asia.

In questo modo, Masi potrà avere un contatto diretto con i propri consumatori asiatici, con l'obiettivo di creare attorno al proprio profilo una vera e propria comunità di amanti del vino, così da poter sviluppare ancora di più il mercato cinese.

E alla cantina Masi sono arrivati anche i complimenti del presidente della Regione Veneto Luca Zaia.