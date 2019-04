Markas apre una nuova sede e cerca venti impiegati: opportunità di lavoro a Vigasio

Una giornata unica per farsi conoscere e scoprire le opportunità di carriera offerte da Markas, l’azienda di servizi con sede a Bolzano, che apre la nuova sede al primo "Recruiting Day" in programma giovedì 16 maggio. Con 9mila collaboratori tra Austria, Italia, Romania e Germania di cui 7mila su tutto il territorio nazionale, Markas stima l’inserimento di venti nuovi impiegati nelle sedi amministrative del Gruppo a Bolzano, a Vigasio per quanto riguarda la provincia scaligera e a Vaprio D’Adda nel Milanese.

Tra le prime posizioni aperte ci sono profili ricercati nel settore amministrazione, finanza e controllo con attività di fatturazione e contabilità, legale con mansioni di addetto ai documenti di gara, qualità con specifico riferimento al servizio di sicurezza e salute dei luoghi di lavoro. «Per la prima volta apriamo la nostra nuova sede ai candidati che vogliono entrare a far parte di Markas. - commenta Alessandro Cench, responsabile selezione, organizzazione e progetti HR di Markas – Il Recruiting Day è una novità anche per noi ma siamo certi che sarà un’occasione unica per scoprire le opportunità di carriera e conoscere talenti interessanti da inserire nelle nostre divisioni».

Con un tasso di disoccupazione tra i più bassi in Europa (3,1% nel 2017), Bolzano è una delle città dove trovare nuove risorse non è così semplice. «Le nostre ricerche di nuovi collaboratori spaziano da nord e sud d’Italia. – conclude Cench – E Bolzano, nello specifico, è una piazza complessa dove trovare risorse giovani, grazie a un tasso di disoccupazione molto basso sia per le donne che si assestano al 3,9% che per gli uomini fermi al 2,4%. Un dato molto positivo per i lavoratori del territorio ma che rende più lungo il processo di selezione in un’azienda grande come Markas». Per partecipare al Recruiting Day Markas è necessario registrarsi nella sezione Career nel sito istituzionale www.markas.it entro il 3 maggio 2019.