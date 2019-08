Welfare, sicurezza e formazione: il Bilancio Sociale 2018 di Markas

Welfare, sicurezza e formazione con uno sguardo alla sostenibilità economica, ambientale e sociale. È in sintesi il risultato del Bilancio Sociale 2018 di Markas, azienda specializzata nei servizi di pulizia professionale e ristorazione collettiva per il settore pubblico e privato con sede anche a Verona.

Arrivata nel 2018 a oltre 9.500 collaboratori in quattro Paesi (Italia, Austria, Romania e Germania), Markas ha rafforzato le risorse e i progetti a favore dei suoi dipendenti, nella convinzione che un ambiente di lavoro soddisfacente sia una leva fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi. «La forte competitività del mercato e il sistema degli appalti portano ad abbassare sempre di più i prezzi di aggiudicazione a scapito della sostenibilità economica, pur rimanendo altissimi gli standard di qualità che Markas si impegna a mantenere e migliorare - ha commentato Christoph Kasslatter, amministratore delegato di Markas - Una tendenza in crescita che comporta sicuramente un risparmio economico nell'immediato, ma a lungo termine diventerà una politica davvero poco sostenibile per tutti. Per questo continuare a investire nella nostra risorsa più importante nonché valore aggiunto dei servizi che offriamo, i collaboratori, è fondamentale se si vuole rimanere sul mercato con successo».

Le donne rappresentano l'85% dei collaboratori e costituiscono una fetta importante dell'azienda. Infatti, per far fonte alle loro esigenze, Markas ha messo in campo diverse iniziative volte a conciliare al meglio le esigenze familiari e professionali. La tutela del lavoratore è alla base del rapporto che Markas ha deciso di sancire con i suoi collaboratori, a tal proposito in Italia il 95% di questi sono assunti con contratto a tempo indeterminato a cui si aggiunge l'investimento volontario dell'azienda nella stipula di accordi di secondo livello a tutela dei dipendenti.

Anche il benessere del lavoratore resta un punto fermo, una prerogativa per l'azienda. Sono diverse e molteplici le azioni promosse affinché tutti possano godere di ottima salute e possano lavorare in ambienti salubri e tutelati. A tal proposito Markas ha introdotto una nuova linea di prodotti chimici, che garantisce la sicurezza dei prodotti per l'uomo e per l'ambiente. E un altro servizio messo in campo dall'azienda è l'équipe sanitaria dedicata per i collaboratori.

Altro dato interessante è relativo alla diminuzione della frequenza degli infortuni. Lo scorso anno, infatti, si è registrato un -6,4% rispetto al 2017.

La promozione della crescita personale e professionale si conferma un aspetto strategico del Bilancio sociale. Nel 2018 sono state investite importanti risorse a favore della formazione: 34mila ore con particolare attenzione allo sviluppo delle competenze trasversali e tecniche. A questo si aggiunge il Markas Leadership Program, un percorso che in due anni ha coinvolto 113 collaboratori per più di 57mila ore di formazione dedicata alla gestione della leadership e alla valorizzazione dei talenti nei gruppi di lavoro.

Markas non dimentica l'importanza dell'inclusione, dell'integrazione e della valorizzazione grazie a progetti di promozione sociale. Nel 2018 l'azienda ha voluto coinvolgere 13 richiedenti asilo con un tirocinio. Di questi, 8 si sono conclusi positivamente con un'assunzione.

Spazio poi ai giovani studenti, con la prima borsa di studio Mario Kasslatter per dieci figli di collaboratori Markas che hanno potuto vivere un'esperienza all'estero, e al sostegno dei più piccoli con una donazione alla Fondazione Contessa Lene Thun Onlus per i bambini nei reparti di pediatria, oncoematologia, day hospital e neuropsichiatria in ospedali di tutta Italia.

Infine, l'aspetto della sostenibilità. Riduzione degli sprechi di energia e di alimenti, una nuova sede innovativa dalla forte connotazione green, protocolli volti al risparmio delle risorse e un'attenta selezione dei fornitori e dei prodotti per accorciare progressivamente la filiera dal campo alla tavola sono solo alcune azioni che Markas ha compiuto.