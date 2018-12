Manovra di Bilancio, dura Casartigiani: «Attacco al Nord che produce»

«Se questo è il cambiamento, noi siamo fortemente contrari e ci faremo sentire in ogni sede per difendere i nostri diritti, perché è arrivato il momento di far capire alla politica dell’improvvisazione che così non si può più andare avanti. Siamo stanchi della politica del tutto e il contrario di tutto e delle promesse da campagna elettorale poi puntualmente smentite».

È una dura presa di posizione quella del Presidente di Casartigiani Verona Luca Luppi sulla manovra di bilancio appena approvata. «La pressione fiscale aumenterà per il reddito di cittadinanza e per le pensioni quota cento – prosegue - e ad essere penalizzato è il sistema economico in generale, che in questo momento è a corto di credito, non cresce ed è gravato da una burocrazia che è sempre più opprimente, che questo Governo aveva invece proclamato di voler alleggerire. Quello a cui assistiamo è un attacco al Nord produttivo – sottolinea - che distruggerà quanto si è appena salvato dalla crisi. Ci si trova a dover fronteggiare anche gli aumenti delle tasse locali, che danneggeranno le microimprese, artigianato in testa. Per di più molti Comuni della provincia di Verona, penalizzati dalla manovra fiscale, aumenteranno IMU (+20%) immobili artigianali (+14%), TARI (+10%), oneri di urbanizzazione (+10%), e oneri di costruzione (dal 7 al 10% di media)».