Manager, in Veneto sono oltre 7mila. Più di un quarto nel Veronese

Oltre un quarto dei circa 7.100 manager attivi in Veneto lavora in provincia di Verona (26%, 1.805) e circa il 23% nel vicentino. È quanto emerge da un'analisi di Das, compagnia veronese di Generali Italia specializzata nella tutela legale.

Secondo quanto rilevato da Das, la terza provincia veneta per presenza di manager è Treviso (19%, 1.372), seguita a stretto giro da Padova (18%, 1.254). Più distaccato il capoluogo Venezia (10%, 700), mentre la presenza di dirigenti è ridotta a Belluno (3%, 197) e Rovigo (2%, 122).

Nella regione quasi 9 manager su 10 (89%) sono uomini, con un età in quasi due casi su tre (63%) supera i 50 anni di età. Alle poche donne va comunque la palma delle dirigenti più giovani: il 56% è under 50.

Secondo l'analisi di Das, il Veneto in termini assoluti è al quinto posto in Italia per numero di dirgenti d’impresa, preceduto da Lombardia, Lazio, Piemonte ed Emilia-Romagna.

Con sempre maggiore frequenza - ha spiegato Roberto Grasso, amministratore e direttore generale di Das - i dirigenti sono chiamati in causa per responsabilità penali e civili di vario tipo. Di fronte a questo scenario abbiamo studiato una copertura partendo dall'analisi di quelle che sono le principali violazioni in cui incorrono le figure apicali delle aziende.

Su 220 sentenze esaminate a livello nazionale, relative ad azioni civili di responsabilità verso gli amministratori e riferite al periodo 2003-2013, quasi il 44% ha riguardato casi di "violazione della diligenza" e circa il 33% "irregolarità contabili". Poco più di una sentenza su quattro (28%) ha avuto per oggetto casi di "prosecuzione dell’attività dopo la perdita del capitale sociale" e circa il 16% casi di conflitto di interessi. Meno rilevanza hanno avuto gli "atti eccedenti l'oggetto sociale o i poteri".

Nel 40% delle sentenze è stata riconosciuta la responsabilità degli amministratori.

Per questo Das ha pensato a Difesa Manager, una copertura assicurativa di tutela legale specifica per le figure apicali delle aziende che offre l'assistenza legale necessaria per difendersi di fronte a procedimenti penali, civili e amministrativi.