Melegatti, tante aziende interessate al marchio. La liquidazione sarà rapida

Giorni di lavoro frenetico per i curatori fallimentari di Melegatti e Nuova Marelli. Le due società (la Nuova Marelli è controllata dalla Melegatti) sono ufficialmente fallite e più il tempo passa e più il loro valore diminuisce. Entro oggi, 15 giugno, le aziende intenzionate a rilevarle devono rendere ufficiale la loro volontà e specificare il loro interesse, e cioè se vogliono acquisire tutte e due le società, oppure solo il marchio o gli stabilimenti. Da domani si lavorerà al bando che potrebbe essere pubblicato entro la fine di giugno in modo tale che già da luglio si possa già parlare di un'aggiudicazione.

Come si legge su TgVerona, sono circa 30 le ditte interessate alla liquidazione di Melegatti, e di queste la maggior parte è interessata al marchio della storia azienda del pandoro di San Giovanni Lupatoto. Meno ambiti, invece, gli stabilimenti. L'aggiudicazione avverrà attraverso un'asta competitiva.

Nel frattempo, i curatori stanno anche valutando l'ipotesi di un esercizio provvisorio per la Melegatti, perché non c'è solo da salvaguardare il valore dell'azienda, così da poterla vendere al prezzo migliore, ci sono anche i lavoratori da tutelare, come più volte evidenziato anche nelle riunioni organizzate in Regione Veneto. L'esercizio provvisorio permetterebbe di garantire un reddito a chi lavora all'interno di Melegatti, ma serve un piano che non vada ad aumentare la già pesante situazione debitoria.