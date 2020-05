Lessinia e Valpantena, Sportello Unico del Lavoro "potenziato" sul web

Più visibile anche all''interno delle bacheche istituzionali su internet e social, oltre ad una lettera sull'iniziativa che le amministrazioni comunali invieranno alle aziende produttive e commerciali dei rispettivi territori. Lo Sportello Unico del Lavoro della Lessinia e della Valpantena, la cui sede si trova al civico 1 di via Roma a Grezzana, dunque prosegue e potenzia la propria attività sul web, dopo che quella del front office era stata sospesa per il perdurare dell’emergenza sanitaria.

Sono i comuni di Grezzana, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo e Roverè Veronese a sostenere sia le aziende produttive e commerciali, sia i lavoratori: le prime perchè riprendano e rilancino le proprie attività; i secondi perché ritrovino il posto perso o che manca da tempo. Un servizio gratuito che viene gestito dall’Agenzia Sociale Lavoro&Società e che agevola l’incontro tra domanda e offerta.

La missiva è firmata dall’assessore al Lavoro di Grezzana Federica Veronesi, dal sindaco di Bosco Chiesanuova Claudio Melotti, dall’assessore al Lavoro di Bosco Chiesanuova Lorenza Corradi, dal sindaco di Cerro Veronese Nadia Maschi, dall’assessore alle Attività Produttive di Cerro Veronese Rino Brunelli, dal sindaco di Erbezzo Lucio Campedelli, dal sindaco di Roverè Veronese Alessandra Ravelli e dal consigliere delegato ai Servizi Sociali di Roverè Veronese Agnese Dalla Valentina.

«Oggi, contenuta l’emergenza sanitaria, la priorità delle Amministrazioni comunali è affrontare l’emergenza lavorativa, che diventa, inevitabilmente, un’emergenza sociale. Detto brutalmente, ma è giustificato dalle numerose richieste di aiuto a cui ultimamente rispondiamo, le famiglie hanno bisogno, prima di tutto, di mangiare. Se dalla mattina alla sera non mettono in tavola nemmeno un piatto, prima ancora di pagare mutui, affitti, bollette, tasse, non hanno la forza di produrre, di vendere, di guadagnare. Titolari o dipendenti che siano. Questa è la ragione per cui vogliamo, prima ancora di dovere, rafforzare lo Sportello Unico del Lavoro», commentano i sindaci, assessori e consiglieri delegati di Grezzana, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo e Roverè Veronese.

Lo Sportello Unico del Lavoro è riservato ai residenti nei cinque territori.

L’operatrice dell’ufficio, oggi virtuale, riceve i curricula vitae predisposti dai candidati o aiuta gli stessi a prepararsi ad un colloquio. Provvede inotre ad inviare i CV alle aziende e saranno quest'ultime, se interessate ai profili lavorativi pervenuti, a contattare direttamente i candidati per l’eventuale assunzione.

Ad oggi, il servizio, istituito nel 2017, ha coinvolto 66 aziende presso cui sono state assunte 106 persone.

Laddove ci fosse necessità di personale, si potrà comunicare allo Sportello Unico del Lavoro compilando il modulo che sarà allegato alla lettera destinata alle aziende produttive e commerciali o scaricando lo stesso modulo direttamente dai siti Internet delle amministrazioni comunali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Cliccando l’icona sullo Sportello Unico del Lavoro all’interno del sito Internet del Comune di Grezzana si trovano i seguenti tutorial: