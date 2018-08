Locazione turistica, nuove norme in arrivo. Confcommercio: "Avanti così"

L'assessore regionale al turismo Federico Caner ha annunciato che presto la Regione Veneto si doterà di una nuova regolamentazione per quel che riguarda le attività di locazione turistica. Si parla di adozione di un codice identificativo e della targa di riconoscimento delle strutture. Una novità che piace a Paolo Arena, presidente di Confcommercio Verona, che la ritiene un importante primo passo. Allo stesso tempo, però, Arena invita Caner a continuare su questa strada, implementando ulteriori strumenti legislativi, per far sì che le locazioni turistiche e il settore alberghiero tradizionale abbiamo le stesse regole per competere nello stesso mercato.

Giulio Cavara, presidente dell'associazione albergatori di Confcommercio, afferma che i provvedimenti previsti dalla Regione, una volta a regime, saranno senz'altro utili dal punto di vista del censimento delle strutture e della conoscenza dei gestori, rispondendo alle richieste di tutela della sicurezza dei territori. Cavara esorta ad attuare con coraggio anche altre proposte per regolamentare in modo organico questo segmento turistico, oggi largamente diffuso nei nostri centri storici.