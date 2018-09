Aldi, a Oppeano creati 226 posti di lavori. Giaretta: "Motivo di vanto"

Aldi, la multinazionale attiva nel settore della grande distribuzione, ha annunciato i dati relativi allo sviluppo occupazionale generato dalla direzione regionale di Oppeano, dove finora sono impiegati 226 collaboratori. Una presenza, quella del centro logistico, che ha generato nuovi posti di lavoro e prodotto importanti ricadute sul territorio di Oppeano dal punto di vista economico, dell'indotto e dell'occupazione, inserendosi nel più ampio piano di sviluppo di Aldi che prevede l'assunzione di circa 1.500 collaboratori entro la fine del 2018.

Per il nostro Comune è un orgoglio ospitare ad Oppeano una delle più importanti realtà a livello internazionale nel settore della grande distribuzione - ha commentato Pierluigi Giaretta, sindaco di Oppeano - Aldi col suo insediamento ha dato spazio a 226 posti di lavoro sul territorio; posti di lavoro che corrispondono ad altrettante famiglie. Il fatto che in un momento di difficoltà economica globale un'azienda di tale qualità venga ad investire nel nostro territorio, significa che sono stati creati i presupposti per l'insediamento, a livello di viabilità ma anche di offerta di servizi. Un motivo di vanto per l'amministrazione comunale che ha dimostrato elevata sensibilità per il lavoro e l'impresa, due valori che devono crescere e progredire insieme.

Su una superficie di quasi 94.500 metri quadrati, la prima piattaforma logistica Aldi si sviluppa su un’area di 58.920 metri quadrati dedicata allo stoccaggio e alla movimentazione delle merci, che passano attraverso 98 porte di carico. All’interno della struttura sono presenti anche uffici e un centro di formazione, l'Aldi Accademia.

Il centro logistico è operativo 24 ore su 24, per assicurare il miglior servizio possibile ai clienti di tutti i 37 punti vendita Aldi aperti nel Nord Italia. In grado di unire l'efficienza delle funzioni logistiche a un basso impatto ambientale, il centro di distribuzione di Oppeano pone grande attenzione alla sostenibilità delle proprie attività. Per ottimizzare il processo di distribuzione, infatti, Aldi rifornisce i propri negozi a fronte di reali esigenze giornaliere e con tempistiche di approvvigionamento brevi, per garantire prodotti di massima freschezza e ridurre al minimo la giacenza di merce in eccesso. L'attenta pianificazione dei tragitti, a cui risponde anche la scelta di posizionare il centro logistico in un'area strategica, situata in prossimità di uno snodo stradale, assicura tempi di trasporto brevi e la riduzione al minimo dell'impatto ambientale.