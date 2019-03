Lavoriamoci. L'evento per chi cerca nuove opportunità di lavoro

È un momento difficile per il lavoro. Un momento in cui molte aziende si vedono costrette a non rinnovare alcuni contratti a tempo determinato a causa dei limiti temporali introdotti dal Decreto Dignità. E così, anche se un impiegato o un operaio stavano lavorando bene, quelle aziende che non possono permettersi di assumere a tempo indeterminato sono costrette a chiudere il rapporto di lavoro e privarsi di persone importanti, persone che avrebbero voglia di lavorare e che avrebbero competenze da mettere a disposizione.

Per questo motivo nasce “LavoriamoCi”, l’evento gratuito organizzato da IG – Gruppo De Pasquale per supportare queste persone nella ricerca di un nuovo lavoro. “Molti candidati ci stanno contattando – dice Angela Bertaglia responsabile della filiale di IG di Verona - perché le aziende non riescono ad assumerli e loro non sanno come muoversi. Per questo abbiamo pensato di organizzare un evento in cui dare un supporto a tutti coloro che ci stanno chiamando e scrivendo”.

LavoriamoCi è un momento di incontro con i professionisti di IG; un momento in cui ottenere gli strumenti necessari per rendere la propria ricerca di lavoro più efficace e consapevole. Durante l’incontro, lo staff di esperti affronterà temi legati alla stesura del CV, ai segreti per una presentazione efficace di se stessi e alle dinamiche per un buon colloquio di lavoro.

L'incontro che si terrà il giorno 6 Marzo alle ore 14:30 presso la nostra filiale di Verona in Corso Porta Nuova 3, ha proprio l’obiettivo di incontrare tutti coloro che sono rimasti senza contratto e che vogliono lavorare su se stessi per rimettersi in gioco, per orientarsi nel mondo del lavoro, per comprendere come stia cambiando lo scenario lavorativo nella provincia di Verona.

Per iscriversi (e ricevere un omaggio) é necessario compilare il form a questo indirizzo web

Per info, telefonare al numero 045 8490988 (Verona)