Lavorare negli USA e imparare l'inglese: nuova opportunità per i giovani

È pensato per chi vuole studiare inglese e fare un’esperienza di lavoro negli USA il prossimo evento organizzato dal Servizio Promozione Lavoro del Comune. L’appuntamento, riservato ai giovani tra i 18 e i 35 anni, è in programma giovedì 24 ottobre, a partire dalle 16, nella sede del Servizio in via Macello, 5.

I partecipanti avranno la possibilità di approfondire con l’organizzazione Cultural Care, fra i più grandi gruppi di organizzazione lavoro alla pari nel mondo, vari temi tra cui le regole per ottenere il visto e le possibilità di lavoro negli USA.

La partecipazione all’incontro è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Il modulo di iscrizione può essere scaricato dalla pagina dedicata del portale del Comune di Verona e inviato via e-mail a lavoro@comune.verona.it. In alternativa, si può ritirare il modulo al Servizio Promozione Lavoro – Sportello di via Macello 5, nei giorni di apertura al pubblico: lunedì, martedì e venerdì dalle 9 alle 13.