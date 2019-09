La.Chi.Ver. Laboratori, aperta la procedura di licenziamento collettivo

A Verona, si ripete un film già visto negli ultimi anni troppe volte nel nome del dio denaro!

La vecchia proprietà di La.Chi.Ver. Laboratori, azienda storica veronese specializzata in analisi ambientali, con 26 dipendenti in forza, azienda sana sia economicamente che finanziariamente e con un importante portafoglio clienti, ad inizio agosto’19, vende quasi la totalità delle quote societarie alla Lifebrain Analitics, senza preoccuparsi del destino dei propri dipendenti.

È la nota firmata da Nicola Spadavecchia per Filcams CGIL di Verona, a denunciare la situazione che si starebbe verificando nell'azienda scaligera, per la quale i lavoratori sono pronti a manifestare. Sarebbe stata aperta infatti la procedura di licenziamento collettivo per 19 dei 26 dipendenti, dopo il cambio di proprietà.