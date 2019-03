Federalberghi Garda Veneto, eletto il nuovo presidente: è Ivan De Beni

Ivan De Beni sarà il nuovo presidente di Federalberghi Garda Veneto per il mandato quadriennale 2019-2022. Lo ha eletto l'assemblea riunitasi ieri, 12 marzo, a Garda per esprimersi su due candidature. Lo schieramento a favore di De Beni ha prevalso sulla candidatura di Roberto Ginami.

Molto conosciuto in ambito provinciale e istituzionale, sindaco del Comune di Bardolino dal 2009, con il mandato in scadenza, Ivan De Beni, 52 anni, laureato in giurisprudenza, imprenditore in ambito turistico con il gruppo Europlan che gestisce diversi alberghi sul Lago di Garda, proviene da una nota famiglia di albergatori da generazioni. In ambito associativo aveva già fatto parte del direttivo di Federalberghi Garda Veneto sotto la presidenza di Giuseppe Lorenzini e Antonio Pasotti e ricoperto il ruolo di presidente dell'associazione albergatori di Bardolino per due mandati. E recentemente ha anche ricevuto dal presidente Sergio Mattarella l'onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al merito della Repubblica.

Ivan De Beni succede alla presidenza di Marco Lucchini. «Auguro al nuovo presidente di far fare alla nostra associazione un ulteriore salto di qualità nell’ottica dell’unione, fondamentale per affrontare le numerose e sempre nuove sfide della categoria, mentre da parte mia non verrà meno l’attaccamento a Federalberghi», ha detto Lucchini.