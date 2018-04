Formazione, anche a Verona il percorso post diploma per meccatronico

Occupabilità dei diplomati vicina al 100%, competenze tecniche e trasversali ricercate dalle aziende 4.0. Sono questi i valori aggiunti che fanno del percorso di formazione post diploma Its Academy Meccatronico Veneto un'eccellenza nel panorama formativo italiano. Ed è su queste basi che si è inaugurata a Verona, grazie alla collaborazione con l'Istituto Salesiano San Zeno, la quinta sede veneta dell'Its.

Ieri, 13 aprile, all 311 Verona, learning accelerator di Lungadige Galtarossa 21, è stato presentato il nuovo corso biennale per la formazione di tecnici superiori per l'automazione ed i sistemi meccatronici; corso che prenderà il via il prossimo settembre. Il tutto grazie alla stretta collaborazione con l’Istituto Salesiano San Zeno e al supporto della Regione Veneto, del Comune di Verona, del Miur, di Confindustria e di Apindustria. Le lezioni e le esercitazioni si terranno nelle aule e i laboratori dell'istituto salesiano, mentre per l'organizzazione è stato costituito un gruppo di lavoro sinergico tra i due enti.

Il corso biennale Its Accademy appartiene al sistema nazionale di istruzione terziaria professionalizzante ed è rivolto a 24 allievi, dotati di diploma di scuola media superiore. La figura professionale formata è legata alle richieste di innovazione tecnologica introdotte da "Industry 4.0". Al termine del biennio i ragazzi sosterranno un esame di stato per ottenere il diploma statale di tecnico superiore. La formula didattica prevede due anni di formazione intensiva, quasi 2mila ore di cui 800 in azienda nel programma alternanza scuola-lavoro. Nello specifico la prima parte della settimana si svolge in aula e la seconda parte in azienda per lo svolgimento di un progetto formativo.

Le iscrizioni possono essere presentate fino alle 12 del 16 luglio.