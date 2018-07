Isola Rizza, dipendenti della ditta che lavora per Vetrerie Riunite in sciopero

Da oggi, 9 luglio, è iniziato lo sciopero dell'appalto Vetrerie Riunite, alle dipendenze della cooperativa Sinco del gruppo Nival, al lavoro a Isola Rizza, in via Broggio.

A darne notizia è la Filt Cgil di Verona. Il sindacato riferisce che le lavoratrici, circa una trentina, rivendicano il contratto nazionale della "logistica trasporto merci e spedizione" al posto del loro attuale contratto che prevede una paga netta mensile di circa mille euro.

Un'altra rivendicazione è quella di aprire una trattativa seria sul trasferimento che hanno subìto da una settimana, senza alcun confronto sindacale, e che le ha viste spostarsi dal magazzino di Colognola ai Colli a Isola Rizza. Le lavoratrici non sono tutte automunite e hanno lavorato presso l'appalto delle Vetrerie Riunite di Colognola ai Colli anche per vent’anni. Pertanto chiedono alla Sinco un concreto sostegno per il disagio che devono affrontare.

Entro venerdì scorso, 6 luglio, la Sinco doveva dare una risposta in merito alla proposte sindacali, ma ha risposto solo con il mantenimento dei turni e degli orari attuali. La Filt Cgil di Verona, con l'appoggio di tutte le lavoratrici ha dichiarato lo sciopero che procederà ad oltranza in attesa di un incontro tra la cooperativa e il sindacato per trovare una soluzione a questo trasferimento collettivo non concordato.