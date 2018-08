Ingegneri, Mario Zocca è il nuovo presidente del Consiglio Territoriale di Disciplina

Si è insediato nella sede dell'Ordine degli ingegneri di Verona il nuovo Consiglio Territoriale di Disciplina per il mandato 2018-2022. A presiederlo, Mario Zocca.

Laureato in ingegneria civile edile, 68 anni, Mario Zocca è iscritto all'Albo degli ingegneri di Verona dal 1976. Già presidente dell'Ordine dal 2004 al 2010, è attuale delegato di Inarcassa per Verona e Provincia.

Il nuovo Consiglio, composto dai quindici membri nominati dal presidente del Tribunale di Verona tra le 30 candidature sottoposte dal Consiglio dell'Ordine degli ingegneri di Verona, resterà in carica per 4 anni e opererà attraverso cinque collegi formati da tre membri ciascuno. Undici gli ingegneri nominati, quattro gli avvocati come membri esterni; cinque i supplenti aggiuntivi.