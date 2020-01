Verona nona in Italia per inflazione, prezzi aumentati dello 0,9% in un anno

Bolzano, Modena e Trapani le città più care del 2019. Ancona, Perugia e Sassari le più convenienti. È quanto riporta Ansa, citando la classifica dell'inflazione media del 2019 (su base Istat), realizzata dall'Unione nazionale consumatori.

La città dove i prezzi sono aumentati di più nello scorso anno è Bolzano, con un'inflazione media dell'1,3% e quantificata in 392 euro euro spesi in più da una famiglia tipo in un anno. Al secondo posto c'è Modena (1,1% di inflazione) e al terzo c'è Trapani dove l'inflazione è stata maggiore in termini percentuali (1,5%), ma la spesa media annua di una famiglia è cresciuta di 305 euro. In fondo alla classifica ci sono Ancona, Perugia e Sassari dove i prezzi sono rimasti quasi invariati rispetto all'anno precedente.

Verona è la città veneta dove l'inflazione si è fatta sentire di più nell'ultimo anno, la nona a livello nazionale. La crescita media è stata dello 0,9% e questo ha significato che le famiglie per lo stesso carrello della spesa hanno dovuto pagare 233 euro in più.